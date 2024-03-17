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Эльче - Альбасете

17.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 31 тур Эльче - Альбасете
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
14 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Альбасете Эльче
Испания. Сегунда (2018/2019)
34 тур
14 апреля, воскресенье 13:00 Альбасете 1:1 Эльче
15 тур
25 ноября, воскресенье 20:00 Эльче 0:1 Альбасете
Испания. Сегунда (2015/2016)
36 тур
1 мая, воскресенье 18:00 Эльче 1:1 Альбасете
15 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Альбасете 1:0 Эльче
Товарищеские матчи 2014

2 августа, суббота 22:30 Альбасете 2:2 Эльче
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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