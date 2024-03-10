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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Бургос
Эйбар - Бургос: обзор матча 10 марта 2024
Эйбар
10.03.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 30 тур
0 : 1
Завершен
Бургос
82'
П. Ноласкоайн (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Бургос
90'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
М. Атьенса
89'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
Желтая карточка
М. Перейра
89'
89'
Замена
М. Муньос
️️️️
К. Санчес
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
М. Сориано
83'
82'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Ноласкоайн
Желтая карточка
А. Акетче
71'
69'
Замена
D. Ojeda
️️️️
E. D. Espiau Hernandez
69'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
А. Бермехо
Замена
А. Техеро
️️️️
J. Corpas
69'
Замена
У. Венцедор
️️️️
С. Альварес
69'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
58'
51'
Желтая карточка
Матос
7'
Желтая карточка
А. Арройо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
10
Kevin Appin
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Бургос
29
Ruben de Gea
ВР
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
2-1-3-1-3
13
Зидан
23
Арбилья
3
5
Ноласкоайн
6
Альварес
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
19
Стоичков
9
Баутиста
17
4-3-2-1
13
Каро
12
Арройо
18
4
Эльхесабаль
3
Матос
10
20
Атьенса
22
Санкрис
16
Санчес
95
Бермехо
99
17
23
Техеро
23
Техеро
17
6
Альварес
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Альварес
21
Сориано
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
21
Сориано
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
20
Атьенса
8
Сьерра
8
Сьерра
20
Атьенса
16
Санчес
22
Муньос
22
Муньос
16
Санчес
99
21
21
99
95
Бермехо
14
Ниньо
14
Ниньо
95
Бермехо
Остались в запасе
Эйбар
Бургос
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
29
Ruben de Gea
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
16
Андер Мартин
ПВ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
Остались в запасе
29
Ruben de Gea
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
16
Андер Мартин
ПВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эйбар - Бургос
2
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
2
Нарушения
12
10
Офсайды
3
1
Количество передач
667
285
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
Новости команд
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