Введите ваш ник на сайте

Алькоркон - Эспаньол

10.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 30 тур Алькоркон - Эспаньол
...
Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
17 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Эспаньол Алькоркон
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
ответный матч		 22 декабря, четверг 23:00 Эспаньол 1:1
(3:4)п		 Алькоркон
Испания. Кубок (2016/2017)
1/16 финала
первый матч		 29 ноября, вторник 23:00 Алькоркон 1:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, среда 22:30 Эспаньол 4:2 Алькоркон
Испания. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
первый матч		 8 января, среда 23:00 Алькоркон 1:0 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
...
  • Читайте нас: 