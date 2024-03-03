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Тенерифе - Мирандес

03.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 29 тур Тенерифе - Мирандес
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
11 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Мирандес Тенерифе
Испания. Сегунда (2016/2017)
28 тур
3 марта, пятница 23:00 Тенерифе 1:1 Мирандес
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Мирандес 3:2 Тенерифе
Испания. Сегунда (2015/2016)
27 тур
28 февраля, воскресенье 19:00 Мирандес 1:2 Тенерифе
6 тур
27 сентября, воскресенье 18:00 Тенерифе 3:0 Мирандес
Испания. Сегунда (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 23:00 Мирандес 1:1 Тенерифе
4 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Тенерифе 1:0 Мирандес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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