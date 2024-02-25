Эйбар - Эспаньол

|14 тур
|5 ноября, воскресенье
|00:00
|Эспаньол
|Эйбар
|36 тур
|12 июля, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|0:2
|Эйбар
|4 тур
|15 сентября, воскресенье
|13:00
|Эйбар
|1:2
|Эспаньол
|20 тур
|21 января, понедельник
|23:00
|Эйбар
|3:0
|Эспаньол
|6 тур
|25 сентября, вторник
|21:00
|Эспаньол
|1:0
|Эйбар
|33 тур
|18 апреля, среда
|20:30
|Эспаньол
|0:1
|Эйбар
|14 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:30
|Эйбар
|3:1
|Эспаньол
|28 тур
|18 марта, суббота
|15:00
|Эйбар
|1:1
|Эспаньол
|9 тур
|22 октября, суббота
|14:00
|Эспаньол
|3:3
|Эйбар
|38 тур
|15 мая, воскресенье
|20:00
|Эспаньол
|4:2
|Эйбар
|19 тур
|10 января, воскресенье
|20:15
|Эйбар
|2:1
|Эспаньол
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Расинг
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|2.
|Мирандес
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Сарагоса
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Расинг де Феррол
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|ФК Андорра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Эльденсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Тенерифе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Леванте
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Уэска
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Альбасете
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Аморебьета
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|14.
|Бургос
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Картахена
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Реал Ов
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|19.
|Спортинг Х
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|20.
|Вильярреал Б
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|21.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|22.
|Алькоркон
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0