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Эйбар - Эспаньол

25.02.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 28 тур Эйбар - Эспаньол
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
14 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Эспаньол Эйбар
Испания. Примера (2019/2020)
36 тур
12 июля, воскресенье 15:00 Эспаньол 0:2 Эйбар
4 тур
15 сентября, воскресенье 13:00 Эйбар 1:2 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
20 тур
21 января, понедельник 23:00 Эйбар 3:0 Эспаньол
6 тур
25 сентября, вторник 21:00 Эспаньол 1:0 Эйбар
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 20:30 Эспаньол 0:1 Эйбар
14 тур
3 декабря, воскресенье 20:30 Эйбар 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 15:00 Эйбар 1:1 Эспаньол
9 тур
22 октября, суббота 14:00 Эспаньол 3:3 Эйбар
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
15 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 4:2 Эйбар
19 тур
10 января, воскресенье 20:15 Эйбар 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
8 мая, пятница 21:45 Эйбар 0:2 Эспаньол
17 тур
4 января, воскресенье 21:00 Эспаньол 1:2 Эйбар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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