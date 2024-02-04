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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Эйбар
Расинг де Феррол - Эйбар: обзор матча 04 февраля 2024
Расинг де Феррол
04.02.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 25 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
90+4'
S. Merino (П)
53'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Эйбар
Желтая карточка
E. Clemente
90'
+6
Желтая карточка
M. Justo
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:1!
S. Merino
90'
+4
88'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
Желтая карточка
А. Хименес
87'
82'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
М. Сориано
82'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
Замена
S. Merino
️️️️
Э. Пена
81'
Замена
А. Вадильо
️️️️
N. Sánchez
81'
73'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
Замена
С. Куберо
️️️️
Х. Дельмас
72'
Замена
M. Justo
️️️️
Ф. Мансанара
71'
69'
Желтая карточка
А. Акетче
62'
Замена
А. Акетче
️️️️
J. Corpas
62'
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
С. Альварес
Желтая карточка
Ф. Мансанара
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Техеро
Замена
E. Clemente
️️️️
А. Мартин
41'
Желтая карточка
М. Дельгадо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
(К)
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
21
Марио Сориано
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
47
Агер Акетче
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
4-1-1-4
13
16
Дельгадо
4
Мартин
15
Кастро
2
Дельмас
8
Берналь
8
Пена
23
20
Хименес
14
Лосада
16
Мансанара
4-3-3
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
3
23
Техеро
21
Сориано
12
Венцедор
6
Альварес
9
Баутиста
19
Стоичков
17
4
Мартин
5
5
4
Мартин
23
14
Вадильо
14
Вадильо
23
16
Мансанара
9
9
16
Мансанара
2
Дельмас
2
Куберо
2
Куберо
2
Дельмас
8
Пена
9
9
8
Пена
21
Сориано
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
21
Сориано
6
Альварес
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
6
Альварес
17
47
Акетче
47
Акетче
17
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Эйбар
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Робер
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Расинг де Феррол - Эйбар
5
2
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
19
Офсайды
1
2
Количество передач
454
406
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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Расинг де Феррол
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