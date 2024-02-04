Введите ваш ник на сайте

Эспаньол - Леванте

04.02.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 25 тур Эспаньол - Леванте
...
Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
5 тур
8 сентября, пятница 22:00 Леванте Эспаньол
Испания. Примера (2021/2022)
28 тур
12 марта, суббота 16:00 Леванте 1:1 Эспаньол
17 тур
11 декабря, суббота 16:00 Эспаньол 4:3 Леванте
Испания. Примера (2019/2020)
30 тур
20 июня, суббота 15:00 Эспаньол 1:3 Леванте
10 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Леванте 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 13:00 Леванте 2:2 Эспаньол
4 тур
16 сентября, воскресенье 17:15 Эспаньол 1:0 Леванте
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
4 марта, воскресенье 14:00 Леванте 1:1 Эспаньол
8 тур
13 октября, пятница 22:00 Эспаньол 0:0 Леванте
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, четверг 21:30 Леванте 0:2 Эспаньол
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 4 января, четверг 23:00 Эспаньол 1:2 Леванте
Испания. Примера (2015/2016)
33 тур
15 апреля, пятница 21:30 Леванте 2:1 Эспаньол
14 тур
7 декабря, понедельник 22:30 Эспаньол 1:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
ответный матч		 15 декабря, вторник 23:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
первый матч		 3 декабря, четверг 23:00 Леванте 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
32 тур
17 апреля, пятница 21:45 Леванте 2:2 Эспаньол
13 тур
29 ноября, суббота 20:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
29 тур
22 марта, суббота 21:00 Эспаньол 0:0 Леванте
10 тур
26 октября, суббота 23:59 Леванте 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
2 февраля, суббота 23:00 Эспаньол 3:2 Леванте
3 тур
2 сентября, воскресенье 20:00 Леванте 3:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
26 февраля, воскресенье 01:00 Эспаньол 1:2 Леванте
6 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Леванте 3:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Леванте 1:0 Эспаньол
8 тур
24 октября, воскресенье 19:00 Эспаньол 2:1 Леванте
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Леванте 1:1 Эспаньол
16 тур
15 декабря, суббота 22:00 Эспаньол 1:0 Леванте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
...
  • Читайте нас: 