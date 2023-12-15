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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эльче
Овьедо - Эльче: обзор матча 15 декабря 2023
Овьедо
15.12.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 20 тур
3 : 2
Завершен
Эльче
68'
Борха
4'
О. Плано
40'
Н. Фернандес Меркау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Эльче
Замена
Y.
️️️️
Д. Суарес
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Н. Фернандес Меркау
88'
Замена
Х. Салинас
️️️️
А. Фебас
86'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Гаспар
Замена
Алемао
️️️️
Борха
83'
Замена
M. Sesé
️️️️
Х. Сеоане
82'
75'
Замена
B. Garcés
️️️️
М. Эль-Гезуани
75'
Замена
Р. Гути
️️️️
О. Плано
Желтая карточка
Д. Суарес
74'
Желтая карточка
С. Коломбатто
73'
69'
Желтая карточка
С. Каррейра
ГОЛ! 1:2!
Борха
68'
60'
Желтая карточка
А. Фебас
59'
Желтая карточка
Р. Мендоса
40'
ГОЛ! 0:2!
Н. Фернандес Меркау
Замена
В. Росада
️️️️
Л. Ахиядо
22'
4'
ГОЛ! 0:1!
О. Плано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
38
Masca
ЦФ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
28
Mario Sesé
ЦФ
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Роман
12
Кальво
15
Луэнго
17
Ахиядо
11
Коломбатто
20
Сеоане
6
Суарес
10
23
Бретонес
17
Борха
38
3-2-2-2-1
8
Сан Роман
18
Клер
6
Бигас
5
Каррейра
2
Гаспар
7
Фернандес Меркау
14
Фебас
4
Мендоса
20
Плано
20
Моренте
9
Эль-Гезуани
6
Суарес
36
36
6
Суарес
17
Ахиядо
17
Росада
17
Росада
17
Ахиядо
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
20
Сеоане
28
28
20
Сеоане
14
Фебас
12
Салинас
12
Салинас
14
Фебас
2
Гаспар
16
Гонсалес
16
Гонсалес
2
Гаспар
20
Плано
10
Гути
10
Гути
20
Плано
9
Эль-Гезуани
18
18
9
Эль-Гезуани
Остались в запасе
Овьедо
Эльче
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
АП
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
10
Фидель
ЛВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
86
Алекс Кардеро
АП
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
10
Фидель
ЛВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Овьедо - Эльче
2
4
Всего ударов по воротам
3
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
5
8
Количество передач
222
180
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Сальвадор Лакс Франко
Стадион:
Карлос Тартьере
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