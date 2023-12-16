Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Бургос
Картахена - Бургос: обзор матча 16 декабря 2023
Картахена
16.12.2023, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 20 тур
0 : 3
Завершен
Бургос
6'
А. Бермехо
63'
А. Бермехо
73'
Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Бургос
86'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Матос
86'
Замена
А. Мартин
️️️️
K. Appin
86'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
А. Бермехо
76'
Желтая карточка
Матос
73'
ГОЛ! 0:3!
Матос
Замена
Э. Эвел
️️️️
И. Янссон
72'
Замена
М. Рико
️️️️
Л. Муньос
72'
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Бермехо
Желтая карточка
Л. Муньос
61'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Г. Верду
60'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Мусто
60'
Желтая карточка
Х. Фонтан
55'
54'
Замена
М. Муньос
️️️️
Ф. Ниньо
Желтая карточка
И. Калеро
40'
Желтая карточка
П. Алкала
23'
Желтая карточка
Г. Верду
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
6
Томас Аларкон
ОП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К)
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Джони
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
31
Juan Sabater
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
11
Javi López-Pinto
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
4-1-1-4
13
Мартинес
14
Калеро
5
Верду
3
Фонтан
4
Алкала
6
Аларкон
21
Янссон
8
Муньос
9
Ортуньо
18
Мусто
11
Де Леон
4-3-1-2
13
Каро
18
8
Сьерра
3
Матос
6
20
Атьенса
10
22
Санкрис
16
Санчес
14
Ниньо
95
Бермехо
18
Мусто
22
Карлос
22
Карлос
18
Мусто
21
Янссон
8
Эвел
8
Эвел
21
Янссон
8
Муньос
17
Рико
17
Рико
8
Муньос
5
Верду
11
Эмбалу
11
Эмбалу
5
Верду
95
Бермехо
17
Гонсалес
17
Гонсалес
95
Бермехо
14
Ниньо
22
Муньос
22
Муньос
14
Ниньо
10
16
Мартин
16
Мартин
10
3
Матос
99
99
3
Матос
Остались в запасе
Картахена
Бургос
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
24
Джони
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
13
Raúl Lizoain
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
24
Джони
ЛВ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
11
Javi López-Pinto
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Картахена - Бургос
5
1
Всего ударов по воротам
7
2
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
1
0
Нарушения
6
7
Офсайды
0
1
Количество передач
249
173
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
7
0
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Новости команд
Все
Картахена
Бургос
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
2020.02.19 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
2019.02.19 21:52
3
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+