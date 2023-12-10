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Тенерифе - Алькоркон

10.12.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 19 тур Тенерифе - Алькоркон
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2018/2019)
30 тур
16 марта, суббота 22:30 Алькоркон 1:1 Тенерифе
11 тур
27 октября, суббота 21:30 Тенерифе 3:2 Алькоркон
Испания. Сегунда (2017/2018)
27 тур
17 февраля, суббота 20:00 Алькоркон 1:1 Тенерифе
6 тур
23 сентября, суббота 21:00 Тенерифе 4:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2016/2017)
40 тур
28 мая, воскресенье 13:00 Алькоркон 1:3 Тенерифе
19 тур
17 декабря, суббота 20:00 Тенерифе 2:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2015/2016)
40 тур
24 мая, вторник 21:30 Алькоркон 2:1 Тенерифе
19 тур
4 января, понедельник 22:30 Тенерифе 1:2 Алькоркон
Испания. Сегунда (2014/2015)
38 тур
17 мая, воскресенье 22:00 Тенерифе 1:1 Алькоркон
17 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Алькоркон 0:0 Тенерифе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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