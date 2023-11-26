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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Картахена
Тенерифе - Картахена: обзор матча 26 ноября 2023
Тенерифе
26.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 17 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
90+2'
Анхель
41'
И. Янссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Картахена
90'
+6
Желтая карточка
Э. Эвел
90'
+5
Желтая карточка
И. Калеро
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
А. Корредера
90'
+2
Желтая карточка
А. Санц
88'
81'
Желтая карточка
Л. Муньос
Замена
S. Caropitche
️️️️
Р. Лопес
81'
78'
Замена
Х. Аламо
️️️️
Д. Мусто
Желтая карточка
Н. Мартинес
74'
73'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Карлос
73'
Замена
Э. Эвел
️️️️
Х. Искьердо
73'
Замена
У. Эмбалу
️️️️
И. Янссон
57'
Желтая карточка
Т. Аларкон
Замена
С. Гонсалес
️️️️
L. Williams
55'
Замена
А. Санц
️️️️
Я. Бодигер
54'
Желтая карточка
Анхель
48'
41'
ГОЛ! 0:1!
И. Янссон
Пас отдал
Х. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Анхель
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
22
Хуан Карлос
ЦП
21
Исак Янссон
ЦП
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Тенерифе
23
Мартин Каскахо
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
37
Airam Guzmán
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
2-2-1-5
12
Сориано
22
Мартинес
5
14
Корредера
14
Бодигер
12
Лопес
20
15
24
Амо
32
9
Анхель
3-1-2-1-3
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
3
Фонтан
6
Аларкон
22
Карлос
21
Янссон
20
Искьердо
12
Нарваэс
8
Муньос
18
Мусто
5
6
Гонсалес
6
Гонсалес
5
14
Бодигер
16
Санц
16
Санц
14
Бодигер
12
Лопес
35
35
12
Лопес
22
Карлос
17
Рико
17
Рико
22
Карлос
20
Искьердо
8
Эвел
8
Эвел
20
Искьердо
21
Янссон
11
Эмбалу
11
Эмбалу
21
Янссон
18
Мусто
8
Аламо
8
Аламо
18
Мусто
Остались в запасе
Тенерифе
Картахена
23
Мартин Каскахо
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
37
Airam Guzmán
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
23
Мартин Каскахо
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
33
Marcos Otero
ЦЗ
19
César Álvarez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
37
Airam Guzmán
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Тенерифе - Картахена
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
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