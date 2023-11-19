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Эспаньол - Эльче

19.11.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 16 тур Эспаньол - Эльче
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
22 тур
19 февраля, воскресенье 16:00 Эльче 0:1 Эспаньол
11 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Эспаньол 2:2 Эльче
Испания. Примера (2021/2022)
20 тур
10 января, понедельник 23:00 Эспаньол 1:2 Эльче
10 тур
23 октября, суббота 19:30 Эльче 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
6 апреля, понедельник 21:00 Эспаньол 1:1 Эльче
10 тур
2 ноября, воскресенье 23:00 Эльче 2:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
27 тур
9 марта, воскресенье 15:00 Эспаньол 3:1 Эльче
8 тур
5 октября, суббота 18:00 Эльче 2:1 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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