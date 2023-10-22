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Эспаньол - Леганес

22.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 12 тур Эспаньол - Леганес
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
5 июля, воскресенье 18:00 Эспаньол 0:1 Леганес
18 тур
22 декабря, воскресенье 14:00 Леганес 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
37 тур
12 мая, воскресенье 19:30 Леганес 0:2 Эспаньол
18 тур
4 января, пятница 23:00 Эспаньол 1:0 Леганес
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
28 января, воскресенье 14:00 Леганес 3:2 Эспаньол
2 тур
27 августа, воскресенье 19:15 Эспаньол 0:1 Леганес
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
16 апреля, воскресенье 13:00 Леганес 0:1 Эспаньол
13 тур
26 ноября, суббота 20:30 Эспаньол 3:0 Леганес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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