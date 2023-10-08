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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Картахена
Расинг де Феррол - Картахена: обзор матча 08 октября 2023
Расинг де Феррол
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 10 тур
1 : 1
Завершен
Картахена
90+3'
А. Вадильо
40'
Х. Карлос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Картахена
ГОЛ! 1:1!
А. Вадильо
90'
+3
79'
Желтая карточка
А. Ортуньо
78'
Замена
Д. Феррейро
️️️️
У. Эмбалу
78'
Замена
Х. Нарваэс
️️️️
И. Янссон
Замена
Х. Берналь
️️️️
Э. Пена
68'
Замена
️️️️
Ф. Мансанара
68'
56'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
М. Рико
56'
Замена
Л. Муньос
️️️️
Х. Карлос
45'
+1
Желтая карточка
Х. Фонтан
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Карлос
31'
Желтая карточка
М. Рико
22'
Желтая карточка
Х. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
ЦП
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
7
Давид Феррейро
ПВ
8
Хони Аламо
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
2-1-5
13
2
Дельмас
14
7
Висенте
10
Сене
15
Кастро
16
Дельгадо
16
Мансанара
8
Пена
4-3-1-2
13
Мартинес
14
Калеро
4
Алкала
3
Фонтан
16
Сола
21
Янссон
22
Карлос
17
Рико
11
Эмбалу
18
Мусто
9
Ортуньо
8
Пена
8
Берналь
8
Берналь
8
Пена
17
Рико
6
Аларкон
6
Аларкон
17
Рико
11
Эмбалу
7
Феррейро
7
Феррейро
11
Эмбалу
21
Янссон
12
Нарваэс
12
Нарваэс
21
Янссон
22
Карлос
8
Муньос
8
Муньос
22
Карлос
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Картахена
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Raúl Lizoain
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Хони Аламо
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Расинг де Феррол - Картахена
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
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2020.02.20 15:34
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
2022.01.05 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
2021.02.17 15:48
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
2020.02.20 15:34
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
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1
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