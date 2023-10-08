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Сарагоса - Алькоркон

08.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 10 тур Сарагоса - Алькоркон
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Матч еще не начался
Испания. Кубок (2020/2021)
1/32 финала
5 января, вторник 23:00 Алькоркон 2:1 Сарагоса
Испания. Сегунда (2018/2019)
34 тур
14 апреля, воскресенье 21:30 Сарагоса 0:2 Алькоркон
15 тур
25 ноября, воскресенье 22:30 Алькоркон 2:0 Сарагоса
Испания. Сегунда (2017/2018)
25 тур
3 февраля, суббота 20:00 Алькоркон 1:1 Сарагоса
4 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Сарагоса 0:1 Алькоркон
Испания. Сегунда (2016/2017)
26 тур
19 февраля, воскресенье 22:00 Алькоркон 1:1 Сарагоса
5 тур
17 сентября, суббота 21:00 Сарагоса 2:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 20:15 Сарагоса 3:1 Алькоркон
14 тур
22 ноября, воскресенье 21:15 Алькоркон 1:0 Сарагоса
Испания. Сегунда (2014/2015)
31 тур
29 марта, воскресенье 19:15 Сарагоса 1:1 Алькоркон
10 тур
26 октября, воскресенье 20:15 Алькоркон 1:3 Сарагоса
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 21 декабря, среда 23:59 Сарагоса 0:2 Алькоркон
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Алькоркон 1:1 Сарагоса
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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