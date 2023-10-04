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Алькоркон - Альбасете

04.10.2023, Среда, 00:00 мск Испания. Сегунда, 9 тур Алькоркон - Альбасете
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2018/2019)
33 тур
7 апреля, воскресенье 13:00 Алькоркон 0:1 Альбасете
16 тур
2 декабря, воскресенье 20:00 Альбасете 2:1 Алькоркон
Испания. Сегунда (2017/2018)
24 тур
27 января, суббота 22:00 Альбасете 2:0 Алькоркон
3 тур
4 сентября, понедельник 21:30 Алькоркон 1:0 Альбасете
Испания. Сегунда (2015/2016)
39 тур
21 мая, суббота 19:00 Альбасете 0:2 Алькоркон
18 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Алькоркон 1:0 Альбасете
Испания. Сегунда (2014/2015)
22 тур
25 января, воскресенье 20:00 Алькоркон 2:3 Альбасете
1 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Альбасете 2:3 Алькоркон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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