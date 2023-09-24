Тенерифе - Эспаньол

|1/16 финала
ответный матч
|30 ноября, четверг
|21:30
|Эспаньол
|3:2
|Тенерифе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Расинг
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|2.
|Мирандес
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Сарагоса
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Расинг де Феррол
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|ФК Андорра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Эльденсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Тенерифе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Леванте
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Уэска
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Альбасете
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Аморебьета
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|14.
|Бургос
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Картахена
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Реал Ов
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|19.
|Спортинг Х
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|20.
|Вильярреал Б
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|21.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|22.
|Алькоркон
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0