Леванте - Эспаньол

|28 тур
|12 марта, суббота
|16:00
|Леванте
|1:1
|Эспаньол
|17 тур
|11 декабря, суббота
|16:00
|Эспаньол
|4:3
|Леванте
|28 тур
|12 марта, суббота
|16:00
|Леванте
|1:1
|Эспаньол
|17 тур
|11 декабря, суббота
|16:00
|Эспаньол
|4:3
|Леванте
|30 тур
|20 июня, суббота
|15:00
|Эспаньол
|1:3
|Леванте
|10 тур
|27 октября, воскресенье
|18:00
|Леванте
|0:1
|Эспаньол
|33 тур
|21 апреля, воскресенье
|13:00
|Леванте
|2:2
|Эспаньол
|4 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:15
|Эспаньол
|1:0
|Леванте
|27 тур
|4 марта, воскресенье
|14:00
|Леванте
|1:1
|Эспаньол
|8 тур
|13 октября, пятница
|22:00
|Эспаньол
|0:0
|Леванте
|33 тур
|15 апреля, пятница
|21:30
|Леванте
|2:1
|Эспаньол
|14 тур
|7 декабря, понедельник
|22:30
|Эспаньол
|1:1
|Леванте
|32 тур
|17 апреля, пятница
|21:45
|Леванте
|2:2
|Эспаньол
|13 тур
|29 ноября, суббота
|20:00
|Эспаньол
|2:1
|Леванте
|29 тур
|22 марта, суббота
|21:00
|Эспаньол
|0:0
|Леванте
|10 тур
|26 октября, суббота
|23:59
|Леванте
|3:0
|Эспаньол
|22 тур
|2 февраля, суббота
|23:00
|Эспаньол
|3:2
|Леванте
|3 тур
|2 сентября, воскресенье
|20:00
|Леванте
|3:2
|Эспаньол
|25 тур
|26 февраля, воскресенье
|01:00
|Эспаньол
|1:2
|Леванте
|6 тур
|25 сентября, воскресенье
|18:00
|Леванте
|3:1
|Эспаньол
|27 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Леванте
|1:0
|Эспаньол
|8 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Эспаньол
|2:1
|Леванте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Расинг
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|2.
|Мирандес
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Сарагоса
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Расинг де Феррол
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|ФК Андорра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Эльденсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Тенерифе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Леванте
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Уэска
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Альбасете
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Аморебьета
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|14.
|Бургос
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Картахена
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Реал Ов
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|19.
|Спортинг Х
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|20.
|Вильярреал Б
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|21.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|22.
|Алькоркон
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0