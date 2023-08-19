Введите ваш ник на сайте

Эспаньол - Расинг

19.08.2023, Суббота, 20:00 мск Испания. Сегунда, 2 тур Эспаньол - Расинг
...
Матч начнется в 20:00 мск
П1
1.82
Х
3.4
П2
4.8
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Испания. Примера (2011/2012)
28 тур
19 марта, понедельник 23:59 Эспаньол 3:1 Расинг
9 тур
22 октября, суббота 20:00 Расинг 0:1 Эспаньол
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:2 Расинг
11 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Расинг 0:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
32 тур
14 апреля, среда 22:00 Расинг 3:1 Эспаньол
13 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:4 Расинг
Испания. Примера (2008/2009)
31 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:0 Расинг
12 тур
23 ноября, воскресенье 19:00 Расинг 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:3 Расинг
11 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Расинг 1:1 Эспаньол
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
...
  • Читайте нас: 