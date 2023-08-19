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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Эльче
Эйбар - Эльче: обзор матча 19 августа 2023
Эйбар
19.08.2023, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 1
Завершен
Эльче
5'
А. Акетче
78'
М. Сориано
66'
Л. Бойе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Эльче
87'
Замена
О. Плано
️️️️
Фидель
Желтая карточка
Х. Баутиста
83'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Y. Rahmani
82'
80'
Замена
C. Salvador
️️️️
А. Фебас
80'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Р. Гути
ГОЛ! 2:1!
М. Сориано
78'
Замена
А. Арбилья
️️️️
К. Гутьеррес
74'
Замена
A. Troncho
️️️️
А. Акетче
74'
71'
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Х. Салинас
71'
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
68'
Желтая карточка
Л. Бойе
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бойе
Замена
Х. Баутиста
️️️️
Кике
66'
49'
Желтая карточка
П. Бигас
ГОЛ! 1:0!
А. Акетче
Пас отдал
А. Техеро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
19
Y. Rahmani
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
8
Николас Кастро
АП
20
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
ПВ
10
Cristian Salvador
ЦФ
4-2-4
13
Зидан
23
Техеро
25
Беррокаль
22
Гутьеррес
21
6
Альварес
21
Сориано
19
7
Кике
47
Акетче
23
Перейра
4-2-2-2
13
Бадия
4
Мартин
6
Бигас
12
Салинас
18
Клер
10
Гути
14
Фебас
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
9
Эль-Гезуани
22
Гутьеррес
23
Арбилья
23
Арбилья
22
Гутьеррес
47
Акетче
29
29
47
Акетче
19
12
Венцедор
12
Венцедор
19
7
Кике
9
Баутиста
9
Баутиста
7
Кике
12
Салинас
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
12
Салинас
10
Гути
8
Кастро
8
Кастро
10
Гути
10
Фидель
20
Плано
20
Плано
10
Фидель
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
14
Фебас
10
10
14
Фебас
Остались в запасе
Эйбар
Эльче
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
4
Родриго Мендоса
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Эйбар - Эльче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
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