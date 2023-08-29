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Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Кардифф
Бирмингем Сити - Кардифф: обзор матча 29 августа 2023
Бирмингем Сити
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Кардифф
70'
С. Хоган
3'
Р. Колуилл
68'
Р. Уинтл
90+4'
К. Этете
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Кардифф
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Этете
Пас отдал
K. Evans
90'
+3
Желтая карточка
М. Ромео
87'
Замена
И. Угбо
️️️️
O. Tanner
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Бакуна
77'
Желтая карточка
С. Косгров
76'
72'
Замена
К. Эшфорд
️️️️
Р. Уинтл
72'
Замена
М. МакГиннес
️️️️
П. Нг
ГОЛ! 1:2!
С. Хоган
70'
68'
ГОЛ! 0:2!
Р. Уинтл
Пас отдал
Р. Колуилл
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Стэнсфилд
67'
Замена
М. Робертс
️️️️
К. Лонг
66'
Замена
С. Косгров
️️️️
И. Суньич
66'
60'
Замена
K. Evans
️️️️
К. Грант
Красная карточка
Л. Юткевич
56'
50'
Желтая карточка
К. Этете
Замена
К. Миеси
️️️️
Д. Холл
46'
Желтая карточка
M. Oakley
35'
23'
Желтая карточка
Э. Риномхота
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Колуилл
Пас отдал
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Кардифф
31
Рунар Рунарссон
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
38
Эбу Адамс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
9
Карлан Грант
ЦФ
11
Ollie Tanner
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Бирмингем Сити
30
Bradley Mayo
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
11
A. Matnez
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
43
Jai Semenyo
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
45
Киан Эшфорд
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
54
Morgan Wigley
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
45
Лонгело
28
Сэндерсон
13
Лонг
12
26
Суньич
7
Бакуна
8
Джеймс
33
Холл
10
Юткевич
28
Стэнсфилд
2-1-3-1-3
31
Рунарссон
38
Нг
2
Ромео
24
Уинтл
4
Риномхота
14
Сойерс
38
Адамс
10
Колуилл
28
Этете
11
9
Грант
13
Лонг
4
Робертс
4
Робертс
13
Лонг
33
Холл
23
Миеси
23
Миеси
33
Холл
7
Бакуна
20
Гарднер
20
Гарднер
7
Бакуна
28
Стэнсфилд
25
Хоган
25
Хоган
28
Стэнсфилд
26
Суньич
9
Косгров
9
Косгров
26
Суньич
38
Нг
25
МакГиннес
25
МакГиннес
38
Нг
24
Уинтл
45
Эшфорд
45
Эшфорд
24
Уинтл
9
Грант
7
7
9
Грант
11
99
Угбо
99
Угбо
11
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кардифф
30
Bradley Mayo
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
11
A. Matnez
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
31
Джейк Анвик
ВР
43
Jai Semenyo
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
54
Morgan Wigley
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Остались в запасе
30
Bradley Mayo
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
11
A. Matnez
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
43
Jai Semenyo
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
54
Morgan Wigley
ЦФ
Главный тренер
Эрол Булут
Статистика матча Бирмингем Сити - Кардифф
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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