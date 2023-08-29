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Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун: обзор матча 29 августа 2023
Шеффилд Уэнсдэй
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Мэнсфилд Таун
28'
А. Мусаба
85'
Р. Оутс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун
ГОЛ!
Э. Флинт
4:5
ГОЛ!
L. Gregory
4:4
ГОЛ!
Р. Оутс
3:4
Пенальти не реализован!
У. Волкс
Пенальти не реализован!
W. Swan
ГОЛ!
Б. Беннэн
3:3
ГОЛ!
D. Keillor-Dunn
2:3
ГОЛ!
Д. Виндасс
2:2
ГОЛ!
G. Maris
1:2
ГОЛ!
М. Смит
1:1
ГОЛ!
J. Bowery
0:1
Желтая карточка
М. Смит
87'
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Оутс
Пас отдал
Л. Рид
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Бакинсон
81'
Замена
Л. Палмер
️️️️
П. Валентин
81'
Замена
L. Gregory
️️️️
А. Мусаба
71'
Замена
М. Смит
️️️️
Э. Флетчер
71'
Замена
Х. Дельгадо
️️️️
К. Патерсон
65'
62'
Замена
Р. Оутс
️️️️
Л. Экинс
Желтая карточка
Т. Бакинсон
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Мусаба
Пас отдал
К. Патерсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
12
Calum MacDonald
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Мэнсфилд Таун
33
Louie Turner
ВР
15
George Cooper
ЦЗ
31
Darien Wauchope
ЦЗ
18
Рис Оутс
ЦП
32
Jakub Kruszynski
ЦП
29
Charlie Carter
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
4-1-1-2-2
1
27
14
Фамево
13
Патерсон
2
Валентин
19
Бакинсон
10
Беннэн
10
Виндасс
49
Мусаба
11
Флетчер
20
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
25
Рид
8
7
Экинс
9
12
10
50
19
Бакинсон
6
Волкс
6
Волкс
19
Бакинсон
2
Валентин
2
Палмер
2
Палмер
2
Валентин
13
Патерсон
15
Дельгадо
15
Дельгадо
13
Патерсон
11
Флетчер
14
Смит
14
Смит
11
Флетчер
49
Мусаба
19
19
49
Мусаба
7
Экинс
18
Оутс
18
Оутс
7
Экинс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Мэнсфилд Таун
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
33
Louie Turner
ВР
15
George Cooper
ЦЗ
31
Darien Wauchope
ЦЗ
32
Jakub Kruszynski
ЦП
29
Charlie Carter
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
23
Джейди Гассама
ЦФ
Остались в запасе
33
Louie Turner
ВР
15
George Cooper
ЦЗ
31
Darien Wauchope
ЦЗ
32
Jakub Kruszynski
ЦП
29
Charlie Carter
ЦП
37
Scott Flinders
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
28
McKeal Abdullah
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Мэнсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
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