Ноттингем Форест - Бернли

|33 тур
|23 февраля, вторник
|22:45
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест
|12 тур
|20 октября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|33 тур
|23 февраля, вторник
|22:45
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест
|12 тур
|20 октября, вторник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|32 тур
|22 февраля, суббота
|19:00
|Бернли
|3:1
|Ноттингем Форест
|16 тур
|23 ноября, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Бернли
|3 раунд
|24 сентября, вторник
|22:45
|Бернли
|2:1
|Ноттингем Форест
|40 тур
|1 апреля, понедельник
|18:00
|Бернли
|1:1
|Ноттингем Форест
|21 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|2:0
|Бернли
|28 тур
|31 января, вторник
|23:45
|Ноттингем Форест
|0:2
|Бернли
|9 тур
|27 сентября, вторник
|21:45
|Бернли
|5:1
|Ноттингем Форест
|41 тур
|12 апреля, вторник
|22:45
|Ноттингем Форест
|2:0
|Бернли
|1 тур
|7 августа, суббота
|18:00
|Бернли
|1:0
|Ноттингем Форест