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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Крю Александра
Порт Вейл - Крю Александра: обзор матча 29 августа 2023
Порт Вейл
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 0
Счет по пенальти – 2 : 0
Завершен
Крю Александра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Крю Александра
Пенальти не реализован!
J. Tabiner
Пенальти не реализован!
Т. Санг
Пенальти не реализован!
Р. Адебизи
ГОЛ!
О. Арбластер
2:0
Пенальти не реализован!
C. Long
ГОЛ!
J. Wilson
1:0
Пенальти не реализован!
Э. Невитт
90'
+3
Желтая карточка
Э. Невитт
89'
Замена
R. Griffiths
️️️️
Д. Пауэлл
Желтая карточка
Э. Девайн
84'
Замена
И. Числетт
️️️️
Б. Гэррити
80'
78'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
Желтая карточка
А. Яковитти
72'
Замена
Д. Плант
️️️️
Д. Шоррок
65'
60'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
M. Holicek
60'
Замена
C. Long
️️️️
К. Томас
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Д. Лоу
57'
Замена
О. Арбластер
️️️️
Р. Уолтерс
57'
Желтая карточка
Л. Касс
54'
Желтая карточка
Б. Гэррити
28'
24'
Желтая карточка
К. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
7
Джек Шоррок
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦФ
5
Натан Смит
ЦФ
16
Джейсон Лоу
ЦФ
38
Рис Уолтерс
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
6
Люк Оффорд
ЦЗ
6
Connor O'Riordan
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
3
Рио Адебизи
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦФ
8
Конор Томас
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
19
Гейвин Мэсси
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
23
Итан Числетт
АП
11
James Wilson
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
26
Джеймс Плант
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
20
Калум Агиус
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
8
Regan Griffiths
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
9
Christopher Long
ЦФ
2-1-2-5
1
Рипли
24
Касс
4
Яковитти
10
Санг
7
Шоррок
7
Девайн
5
Смит
11
Томас
38
Уолтерс
16
Лоу
8
Гэррити
3-2-2-3
1
Дэвис
6
4
3
Адебизи
2
Куни
6
Оффорд
11
17
20
Невитт
8
Томас
23
Пауэлл
16
Лоу
19
Мэсси
19
Мэсси
16
Лоу
38
Уолтерс
4
Арбластер
4
Арбластер
38
Уолтерс
8
Гэррити
23
Числетт
23
Числетт
8
Гэррити
7
Шоррок
26
Плант
26
Плант
7
Шоррок
5
Деметриу
5
Деметриу
23
Пауэлл
8
8
23
Пауэлл
17
10
Трейси
10
Трейси
17
8
Томас
9
9
8
Томас
Остались в запасе
Порт Вейл
Крю Александра
13
Джейсон Леутвилер
ВР
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
James Wilson
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
20
Калум Агиус
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
14
Фунсо Ожо
ЦП
11
James Wilson
ЦФ
2
Mitchell Clark
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
14
Чарли Финни
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
20
Калум Агиус
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Порт Вейл - Крю Александра
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
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