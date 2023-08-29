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Порт Вейл - Крю Александра

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Порт Вейл - Крю Александра
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Матч начнется в 21:45 мск
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