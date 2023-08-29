Болтон - Мидлсбро

|41 тур
|9 апреля, вторник
|22:00
|Болтон
|0:2
|Мидлсбро
|8 тур
|19 сентября, среда
|21:45
|Мидлсбро
|2:0
|Болтон
|41 тур
|9 апреля, вторник
|22:00
|Болтон
|0:2
|Мидлсбро
|8 тур
|19 сентября, среда
|21:45
|Мидлсбро
|2:0
|Болтон
|24 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Мидлсбро
|2:0
|Болтон
|6 тур
|9 сентября, суббота
|17:00
|Болтон
|0:3
|Мидлсбро
|42 тур
|16 апреля, суббота
|14:30
|Болтон
|1:2
|Мидлсбро
|2 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|3:0
|Болтон
|33 тур
|24 февраля, вторник
|22:45
|Мидлсбро
|1:0
|Болтон
|3 тур
|19 августа, вторник
|23:00
|Болтон
|1:2
|Мидлсбро
|24 тур
|1 января, среда
|19:00
|Болтон
|2:2
|Мидлсбро
|17 тур
|30 ноября, суббота
|19:00
|Мидлсбро
|1:0
|Болтон
|44 тур
|20 апреля, суббота
|18:00
|Болтон
|2:1
|Мидлсбро
|13 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|2:1
|Болтон
|31 тур
|4 апреля, суббота
|18:00
|Болтон
|4:1
|Мидлсбро
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:3
|Болтон