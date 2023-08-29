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Болтон - Мидлсбро

29.08.2023, Вторник, 21:45 мск Болтон, стадион Рибок Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Болтон - Мидлсбро
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Матч начнется в 21:45 мск
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
41 тур
9 апреля, вторник 22:00 Болтон 0:2 Мидлсбро
8 тур
19 сентября, среда 21:45 Мидлсбро 2:0 Болтон
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
24 тур
26 декабря, вторник 18:00 Мидлсбро 2:0 Болтон
6 тур
9 сентября, суббота 17:00 Болтон 0:3 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
42 тур
16 апреля, суббота 14:30 Болтон 1:2 Мидлсбро
2 тур
15 августа, суббота 17:00 Мидлсбро 3:0 Болтон
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
33 тур
24 февраля, вторник 22:45 Мидлсбро 1:0 Болтон
3 тур
19 августа, вторник 23:00 Болтон 1:2 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
24 тур
1 января, среда 19:00 Болтон 2:2 Мидлсбро
17 тур
30 ноября, суббота 19:00 Мидлсбро 1:0 Болтон
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
44 тур
20 апреля, суббота 18:00 Болтон 2:1 Мидлсбро
13 тур
27 октября, суббота 18:00 Мидлсбро 2:1 Болтон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
31 тур
4 апреля, суббота 18:00 Болтон 4:1 Мидлсбро
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:3 Болтон
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Мидлсбро 0:1 Болтон
13 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Болтон 0:0 Мидлсбро
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