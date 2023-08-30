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Донкастер Роверс - Эвертон

30.08.2023, Среда, 22:00 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Донкастер Роверс - Эвертон
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Матч начнется в 22:00 мск
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