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Крылья Советов - Локомотив

19.08.2006, Суббота, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Россия. Премьер-лига, 16 тур Крылья Советов - Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
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