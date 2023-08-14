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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Магдебург
Ян Регенсбург - Магдебург: обзор матча 14 августа 2023
Ян Регенсбург
14.08.2023, понедельник, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Магдебург
63'
D. Kother
16'
Л. Шулер
59'
Ж. Югонет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ян Регенсбург - Магдебург
Желтая карточка
Э. Хоттман
90'
+3
Замена
N. Eichinger
️️️️
D. Kother
88'
Замена
N. Anspach
️️️️
B. Hein
88'
83'
Желтая карточка
Л. Шулер
82'
Замена
A. Arslan
️️️️
Б. Атик
82'
Замена
К. Амаечи
️️️️
Ж. Югонет
Желтая карточка
Э. Хут
76'
Замена
A. Diawusie
️️️️
B. Saller
76'
73'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
А. Хоти
66'
Желтая карточка
А. Хоти
Замена
Э. Хоттман
️️️️
К. Виет
64'
64'
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Бокхорн
64'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Х. Чека
ГОЛ! 1:2!
D. Kother
Пас отдал
К. Фабер
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Югонет
Пас отдал
Х. Чека
55'
Желтая карточка
Ж. Югонет
Желтая карточка
К. Фабер
53'
45'
+4
Желтая карточка
Б. Атик
Желтая карточка
A. Geipl
45'
+4
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шулер
Пас отдал
А. Конде
9'
Желтая карточка
Л. Белл Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
28
Феликс Гебхардт
ВР
16
Louis Breunig
ЦЗ
27
Bryan Hein
ЦЗ
6
Rasim Bulic
ЦП
8
Andreas Geipl
ЦП
28
Конрад Фабер
ЦП
10
Кристиан Виет
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
4
F. Ballas
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Магдебург
4
Жан Югонет
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
30
Хасон Чека
ЦП
18
Лука Шулер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Ян Регенсбург
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
24
Agyemang Diawusie
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
18
Niclas Anspach
ЦФ
9
Эрик Хоттман
ЦФ
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
11
Noel Eichinger
ЦФ
Магдебург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
2-3-5
28
Гебхардт
16
27
6
8
28
Фабер
11
6
4
29
Хут
10
Виет
3-2-1-5
8
19
Белл Белл
4
Хоти
7
Бокхорн
4
Югонет
30
Чека
18
Шулер
1
15
Хебер
6
Конде
23
Атик
6
24
24
6
27
18
18
27
10
Виет
9
Хоттман
9
Хоттман
10
Виет
11
11
11
11
4
Хоти
5
Лоуренс
5
Лоуренс
4
Хоти
30
Чека
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
30
Чека
4
Югонет
10
Амаечи
10
Амаечи
4
Югонет
7
Бокхорн
17
17
7
Бокхорн
23
Атик
70
70
23
Атик
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Магдебург
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
6
Tobias Eisenhuth
ЦП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
7
Oscar Schönfelder
ЦФ
23
Jannik Graf
ЦФ
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Alexander Nollenberger
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Ян Регенсбург - Магдебург
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
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6 : 1
24.10.2026
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