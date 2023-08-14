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Регенсбург - Магдебург

14.08.2023, Понедельник, 19:00 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Регенсбург - Магдебург
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Матч-центр
01:00
Палмейрас
Крузейро
0
0
Идет первый тайм
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