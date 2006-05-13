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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 13 мая 2006
Амкар-Пермь
13.05.2006, суббота, 00:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
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Матчи команд
Амкар-Пермь
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26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
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21.09.2026
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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2 : 2
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28.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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