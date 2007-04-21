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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Кубань (ЛФЛ)
Ростов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 21 апреля 2007
Ростов
21.04.2007, суббота, 15:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
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Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
И. Писанко и С. Романов (оба — Новосибирск)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
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