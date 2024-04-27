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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Стокпорт Каунти
Рексхэм - Стокпорт Каунти: обзор матча 27 апреля 2024
Рексхэм
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
2 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
47'
O. Palmer
88'
Э. Кэннон
29'
К. Лемоней-Эванс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Стокпорт Каунти
90'
+6
Желтая карточка
E. Pye
90'
+1
Замена
Л. Касс
️️️️
N. Byrne
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэннон
Пас отдал
M. Cleworth
88'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
П. Маллин
87'
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
87'
Замена
J. Davies
️️️️
E. Lee
78'
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
69'
67'
Желтая карточка
К. Кэмпс
63'
Замена
И. Турай
️️️️
М. Ипполит
63'
Замена
R. Richards
️️️️
Н. Пауэлл
59'
Желтая карточка
П. Мэдден
ГОЛ! 1:1!
O. Palmer
Пас отдал
E. O'Connell
47'
46'
Замена
П. Мэдден
️️️️
Л. Барри
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
К. Кэмпс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Стокпорт Каунти
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
11
Луи Барри
ЦФ
19
Кайл Вуттон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
8
Luke Bolton
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
3
Ибу Турай
ЛЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
10
Бен Найт
ПВ
31
Rico Richards
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
3-4-3
13
Оконкво
19
4
6
6
7
Кэннон
6
16
МакКлин
10
Маллин
28
18
2-3-1-5
12
5
8
Кэмпс
25
Пауэлл
21
Ипполит
24
Лемоней-Эванс
1
19
Вуттон
11
Барри
10
5
19
8
8
19
18
15
15
18
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
10
Маллин
7
Мэрриот
7
Мэрриот
10
Маллин
21
Ипполит
3
Турай
3
Турай
21
Ипполит
12
24
Касс
24
Касс
12
25
Пауэлл
31
31
25
Пауэлл
11
Барри
41
Мэдден
41
Мэдден
11
Барри
Остались в запасе
Рексхэм
Стокпорт Каунти
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
3
Callum McFadzean
ЦЗ
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Рексхэм - Стокпорт Каунти
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
5
Нарушения
14
14
Офсайды
1
2
Количество передач
434
530
Сейвы
0
2
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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