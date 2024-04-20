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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити: обзор матча 20 апреля 2024
Ньюпорт Каунти
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
0 : 1
Завершен
Солфорд Сити
90+2'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
82'
Замена
M. Smith
️️️️
M. Lund
Замена
O. Zanzala
️️️️
О. Богль
76'
Замена
K. Rai
️️️️
Л. Джефкотт
70'
66'
Желтая карточка
J. Luamba
Замена
Г. Чарсли
️️️️
S. Bennett
65'
61'
Замена
K. N'Mai
️️️️
C. McAleny
49'
Замена
J. Luamba
️️️️
К. Макленнан
Желтая карточка
Б. Моррис
42'
41'
Желтая карточка
К. Макленнан
14'
Желтая карточка
C. Hendry
Желтая карточка
K. Jameson
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
29
Nelson Sanca
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ПЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ньюпорт Каунти
7
Гарри Чарсли
ЦП
11
James Waite
ЦП
25
Offrande Zanzala
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
4-1-1-5
29
14
33
44
8
Моррис
9
Эванс
17
1
9
Богль
31
Джефкотт
23
4-1-1-5
2
Ингрэм
16
Тилт
29
Гарбатт
5
Мариаппа
4
Уотт
11
Макленнан
21
8
44
14
14
17
7
Чарсли
7
Чарсли
17
9
Богль
25
25
9
Богль
31
Джефкотт
18
18
31
Джефкотт
14
10
10
14
8
17
17
8
11
Макленнан
22
22
11
Макленнан
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Солфорд Сити
11
James Waite
ЦП
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
3
Declan John
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
2
3
Всего ударов по воротам
6
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
251
422
Сейвы
6
2
Точность передач %
49
70
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
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