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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс: обзор матча 20 апреля 2024
Хэрроджейт
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
3 : 5
Завершен
Милтон Кинс Донс
33'
A. Odoh
45+2'
G. Thomson
50'
G. Thomson
40'
А. Гилби
43'
М. Дин
52'
S. Wearne
80'
E. Tezgel
83'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
83'
ГОЛ! 3:5!
E. Harrison
Пас отдал
D. Lewington
80'
ГОЛ! 3:4!
E. Tezgel
Пас отдал
Д. Кемп
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. Muldoon
75'
Замена
L. Sutton
️️️️
С. Дули
62'
59'
Замена
Д. Кемп
️️️️
У. О'Хора
52'
ГОЛ! 3:3!
S. Wearne
Пас отдал
M. Kelly
ГОЛ! 3:2!
G. Thomson
Пас отдал
A. Odoh
50'
46'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
46'
Замена
S. Wearne
️️️️
А. Гилби
ГОЛ! 2:2!
G. Thomson
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:2!
М. Дин
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Гилби
Пас отдал
E. Tezgel
ГОЛ! 1:0!
A. Odoh
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Derrick Abu
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
3
Род МакДональд
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
10
Matty Daly
ЦП
14
Abraham Odoh
ЦФ
7
George Thomson
(К)
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Хэрроджейт
14
Toby Sims
ЦЗ
17
Levi Sutton
ЦП
14
Джереми Сиви
ПП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
3-1-1-1-4
1
2
2
О'Коннор
3
МакДональд
14
Фолдс
10
22
Дули
14
18
8
7
3-1-2-4
1
15
16
О'Хора
5
Такер
22
Норман
7
Робсон
8
Гилби
4
3
19
21
Дин
22
Дули
17
17
22
Дули
18
12
Фоларин
12
Фоларин
18
8
Гилби
39
39
8
Гилби
16
О'Хора
10
Кемп
10
Кемп
16
О'Хора
21
Дин
19
19
21
Дин
Остались в запасе
Хэрроджейт
Милтон Кинс Донс
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
14
Toby Sims
ЦЗ
14
Джереми Сиви
ПП
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
10
Офсайды
1
1
Количество передач
418
646
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
- : -
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.10.2026
Хэрроджейт
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Милтон Кинс Донс
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2021.01.09 23:01
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