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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Суиндон Таун
Гримсби Таун - Суиндон Таун: обзор матча 20 апреля 2024
Гримсби Таун
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
2 : 0
Завершен
Суиндон Таун
75'
L. Smith
85'
D. Wilson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Суиндон Таун
Замена
J. Bramwell
️️️️
К. Томпсон
90'
+3
Замена
E. Khouri
️️️️
K. Green
87'
ГОЛ! 2:0!
D. Wilson
85'
ГОЛ! 1:0!
L. Smith
Пас отдал
К. Эйнли
75'
73'
Замена
А. Дринан
️️️️
G. McEachran
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
H. Wood
73'
Замена
К. Эйнли
️️️️
G. Holohan
72'
Замена
Д. Хам
️️️️
C. Vernam
72'
Желтая карточка
G. Holohan
70'
65'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
P. Glatzel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
4
Kieran Green
(К)
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
33
Joel McGregor
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Доусон Девой
АП
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Суиндон Таун
37
Redman Evans
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
3-4-3
1
Иствуд
44
31
5
16
6
Томпсон
4
8
25
33
30
3-2-1-3
1
2
Годвин-Малифе
20
Блэйк-Трейси
21
Коколо
33
20
10
Девой
9
10
32
Остин
30
33
Хам
33
Хам
30
6
Томпсон
38
38
6
Томпсон
4
8
8
4
8
16
Эйнли
16
Эйнли
8
16
6
Эндрюс
6
Эндрюс
16
9
29
29
9
20
23
Дринан
23
Дринан
20
Остались в запасе
Гримсби Таун
Суиндон Таун
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
37
Redman Evans
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
37
Redman Evans
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Гримсби Таун - Суиндон Таун
1
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
2
Нарушения
11
12
Офсайды
1
0
Количество передач
287
489
Сейвы
0
3
Точность передач %
67
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
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