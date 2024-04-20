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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Бэрроу
Донкастер Роверс - Бэрроу: обзор матча 20 апреля 2024
Донкастер Роверс
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
4 : 2
Завершен
Бэрроу
58'
Д. Айронсайд (П)
85'
Х. Аделакун
88'
H. Biggins
90+9'
Д. Айронсайд
35'
E. Acquah
45+1'
R. Feely
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Бэрроу
ГОЛ! 4:2!
Д. Айронсайд
Пас отдал
K. Hurst
90'
+9
Желтая карточка
G. Broadbent
90'
+7
Замена
G. Broadbent
️️️️
Х. Аделакун
90'
+7
90'
+1
Замена
D. Telford
️️️️
R. Feely
ГОЛ! 3:2!
H. Biggins
Пас отдал
T. Rowe
88'
ГОЛ! 2:2!
Х. Аделакун
Пас отдал
Т. Андерсон
85'
80'
Замена
T. Warren
️️️️
L. Stephenson
79'
Желтая карточка
Э. Ньюби
70'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
R. Gotts
70'
Замена
К. Стоктон
️️️️
E. Acquah
Замена
K. Hurst
️️️️
М. Крейг
63'
Замена
T. Rowe
️️️️
J. Maxwell
63'
Замена
Т. Андерсон
️️️️
J. Sterry
63'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Айронсайд
58'
Желтая карточка
L. Molyneux
53'
Замена
H. Biggins
️️️️
Z. Westbrooke
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
R. Feely
Пас отдал
R. Gotts
35'
ГОЛ! 0:1!
E. Acquah
Пас отдал
R. Gotts
Желтая карточка
Z. Westbrooke
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Бэрроу
22
Robbie Gotts
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Luca Stephenson
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Донкастер Роверс
26
Том Андерсон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
27
David Worrall
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
2
6
Вуд
3
5
37
Крейг
47
Аделакун
4
9
Айронсайд
24
43
3-2-1-5
22
8
17
Честер
27
16
11
Ньюби
6
33
29
16
28
2
26
Андерсон
26
Андерсон
2
3
10
10
3
37
Крейг
21
21
37
Крейг
47
Аделакун
8
8
47
Аделакун
24
10
10
24
27
21
21
27
22
34
Уитфилд
34
Уитфилд
22
33
13
Стоктон
13
Стоктон
33
28
19
19
28
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Бэрроу
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
12
Josh Lillis
ВР
27
David Worrall
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
30
Billy Waters
ЦП
24
Louis Jones
ЦФ
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
27
David Worrall
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Донкастер Роверс - Бэрроу
3
1
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
6
Офсайды
3
4
Количество передач
471
276
Сейвы
0
5
Точность передач %
78
65
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
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