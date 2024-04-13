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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Уимблдон
Суиндон Таун - Уимблдон: обзор матча 13 апреля 2024
Суиндон Таун
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
3 : 2
Завершен
Уимблдон
51'
А. Дринан
71'
Д. Девой
84'
Д. Девой
2'
J. Lewis
88'
J. Lewis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Уимблдон
Желтая карточка
Д. Девой
90'
+6
Вторая желтая
У. Годвин-Малифе
90'
+1
88'
ГОЛ! 3:2!
J. Lewis
Пас отдал
К. Балмер
ГОЛ! 3:1!
Д. Девой
84'
Замена
T. Brewitt
️️️️
N. Ofoborh
80'
79'
Замена
J. O'Toole
️️️️
А. Литтл
73'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
L. Brown
73'
Замена
R. Mclean
️️️️
J. Kelly (pen.)
72'
Замена
Д. Тилли
️️️️
J. Neufville
ГОЛ! 2:1!
Д. Девой
Пас отдал
У. Коколо
71'
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Дринан
69'
Желтая карточка
У. Годвин-Малифе
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Дринан
51'
Замена
Д. Девой
️️️️
Д. Кен
46'
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Lewis
Пас отдал
L. Brown
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
(К)
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
20
George McEachran
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
12
Tom Brewitt
ЦП
10
Доусон Девой
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
4-2-4
1
21
Коколо
15
20
Блэйк-Трейси
2
Годвин-Малифе
16
Кен
20
10
23
Дринан
9
7
3-3-4
1
Басс
4
Балмер
6
31
7
23
Ривс
8
Литтл
3
11
Гордон
9
Бугиль
10
10
12
12
10
16
Кен
10
Девой
10
Девой
16
Кен
23
Дринан
32
Остин
32
Остин
23
Дринан
8
Литтл
5
5
8
Литтл
7
7
Тилли
7
Тилли
7
10
17
17
10
3
13
Дэвисон
13
Дэвисон
3
Остались в запасе
Суиндон Таун
Уимблдон
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
20
Ricky Aguiar
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
13
Гарри МакКирди
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Суиндон Таун - Уимблдон
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
3
Нарушения
6
15
Офсайды
1
2
Количество передач
410
289
Сейвы
2
2
Точность передач %
68
55
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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