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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Брэдфорд Сити
Солфорд Сити - Брэдфорд Сити: обзор матча 13 апреля 2024
Солфорд Сити
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
1 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
18'
C. Hendry
45+3'
К. Кавана
86'
B. Halliday
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Брэдфорд Сити
90'
+2
Замена
Л. Ричардс
️️️️
T. Wright
Замена
К. Мортон
️️️️
M. Lund
90'
Желтая карточка
M. Smith
87'
86'
ГОЛ! 1:2!
B. Halliday
83'
Желтая карточка
Д. Томкинсон
78'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
78'
Замена
A. Gilliead
️️️️
Д. Уокер
77'
Желтая карточка
К. Кавана
69'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
Д. Ойегоке
Замена
K. N'Mai
️️️️
Д. Честерс
57'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Кавана
Пас отдал
M. Platt
Желтая карточка
M. Lund
36'
Желтая карточка
Д. Честерс
33'
22'
Желтая карточка
M. Platt
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
Д. Честерс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
44
Ryan Watson
ЦФ
21
Alex Cairns
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
14
Conor McAleny
(К)
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
39
Каллум Мортон
ЦФ
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
3-1-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
20
Честерс
11
Макленнан
8
17
14
14
21
1-1-1-5
24
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
23
5
17
2
17
20
Честерс
10
10
20
Честерс
8
39
Мортон
39
Мортон
8
23
29
Одуор
29
Одуор
23
17
12
Ричардс
12
Ричардс
17
33
Ойегоке
3
Томкинсон
3
Томкинсон
33
Ойегоке
7
Уокер
17
17
7
Уокер
Остались в запасе
Солфорд Сити
Брэдфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
30
Kyrell Malcolm
ЦП
21
Jezreel Davies
ЦП
47
Liam Humbles
ЦП
Остались в запасе
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Солфорд Сити - Брэдфорд Сити
3
3
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
6
Нарушения
17
15
Офсайды
1
1
Количество передач
325
330
Сейвы
7
3
Точность передач %
67
64
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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