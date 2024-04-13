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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Мэнсфилд Таун
Милтон Кинс Донс - Мэнсфилд Таун: обзор матча 13 апреля 2024
Милтон Кинс Донс
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
1 : 4
Завершен
Мэнсфилд Таун
13'
М. Дин
30'
E. Hewitt
51'
D. Keillor-Dunn
90'
D. Keillor-Dunn
90+2'
J. Gale
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Мэнсфилд Таун
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
J. Gale
Пас отдал
D. Keillor-Dunn
Желтая карточка
Д. Харви
90'
90'
ГОЛ! 1:3!
D. Keillor-Dunn
Пас отдал
J. Gale
Желтая карточка
А. Гилби
89'
88'
Желтая карточка
A. Lewis
86'
Замена
J. Gale
️️️️
H. Boateng
84'
Желтая карточка
H. Boateng
Замена
Д. Кемп
️️️️
J. Payne
79'
73'
Замена
S. McLaughlin
️️️️
G. Williams
Замена
E. Harrison
️️️️
D. Lewington
70'
69'
Желтая карточка
G. Williams
59'
Замена
G. Maris
️️️️
E. Hewitt
59'
Замена
Т. Николс
️️️️
O. Clarke
Желтая карточка
М. Дин
51'
51'
ГОЛ! 1:2!
D. Keillor-Dunn
46'
Замена
D. Keillor-Dunn
️️️️
W. Swan
32'
Желтая карточка
O. Clarke
30'
ГОЛ! 1:1!
E. Hewitt
Пас отдал
H. Boateng
27'
Желтая карточка
W. Swan
ГОЛ! 1:0!
М. Дин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
3
Dean Lewington
(К)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
18
Aaron Lewis
ЦЗ
21
Hiram Boateng
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
8
Ollie Clarke
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Мэнсфилд Таун
37
Scott Flinders
ЦФ
10
George Maris
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
4-4-2
1
3
Харви
5
Такер
15
16
О'Хора
39
4
Бейт
8
Гилби
10
21
Дин
3
2-3-5
44
Флинт
18
21
25
Рид
8
24
7
Экинс
9
4
2
10
10
Кемп
10
Кемп
10
3
19
19
3
4
10
10
4
2
3
3
2
24
50
50
24
8
7
Николс
7
Николс
8
21
19
19
21
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
34
Филип Маршал
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
37
Scott Flinders
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Остались в запасе
37
Scott Flinders
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Найджел Клаф
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Мэнсфилд Таун
3
5
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
15
Офсайды
1
2
Количество передач
515
283
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
63
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
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