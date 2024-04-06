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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Донкастер Роверс
Моркамб - Донкастер Роверс: обзор матча 06 апреля 2024
Моркамб
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
0 : 3
Завершен
Донкастер Роверс
12'
L. Molyneux
23'
L. Molyneux
90+1'
T. Rowe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Донкастер Роверс
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
T. Rowe
Пас отдал
M. Biamou
88'
Желтая карточка
J. Sterry
85'
Замена
K. Hurst
️️️️
Х. Аделакун
84'
Замена
Z. Westbrooke
️️️️
L. Molyneux
Замена
J. Larsson
️️️️
J. Slew
79'
Замена
F. Rawson
️️️️
Д. Тутонда
78'
Замена
Д. Ивула
️️️️
Д. Гарнер
78'
76'
Желтая карточка
М. Крейг
74'
Замена
M. Biamou
️️️️
Д. Айронсайд
68'
Желтая карточка
Х. Аделакун
Замена
J. Joshua Mckiernan
️️️️
J. Taylor
61'
Замена
J. Adams
️️️️
C. Brown
61'
Желтая карточка
J. Taylor
55'
Желтая карточка
Г. Эдвардс
39'
27'
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
23'
ГОЛ! 0:2!
L. Molyneux
12'
ГОЛ! 0:1!
L. Molyneux
Пас отдал
Х. Аделакун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
1
Арчи Майр
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
4
Джейкоб Бедо
(К)
ЦЗ
27
Nelson Khumbeni
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
10
Harrison Biggins
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
8
Joe Adams
ЦП
22
Julian Larsson
ЦП
39
Джорди Ивула
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
Донкастер Роверс
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
36
Maxime Biamou
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
2-2-1-5
1
Майр
33
Тутонда
4
Бедо
27
18
7
Эдвардс
11
2
14
20
19
Гарнер
4-1-1-4
22
Ло-Тутала
5
6
Вуд
3
2
37
Крейг
47
Аделакун
9
Айронсайд
43
4
10
20
8
8
20
11
22
22
11
19
Гарнер
39
Ивула
39
Ивула
19
Гарнер
33
Тутонда
5
5
33
Тутонда
18
28
28
18
10
10
10
10
9
Айронсайд
36
36
9
Айронсайд
43
24
24
43
47
Аделакун
21
21
47
Аделакун
Остались в запасе
Моркамб
Донкастер Роверс
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Янн Сонго'о
ОП
Остались в запасе
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Моркамб - Донкастер Роверс
2
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
15
Офсайды
2
0
Количество передач
362
306
Сейвы
1
3
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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