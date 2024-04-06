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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Солфорд Сити
Уимблдон - Солфорд Сити: обзор матча 06 апреля 2024
Уимблдон
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 0
Завершен
Солфорд Сити
70'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Солфорд Сити
90'
+9
Красная карточка
T. Vassell
90'
+9
Вторая желтая
Э. Уотт
Замена
J. O'Toole
️️️️
О. Бугиль
90'
+7
Желтая карточка
L. Brown
90'
+6
85'
Замена
K. N'Mai
️️️️
Л. Гарбатт
85'
Замена
M. Smith
️️️️
C. Hendry
Желтая карточка
R. Johnson
81'
78'
Замена
К. Мортон
️️️️
R. Watson
ГОЛ! 1:0!
О. Бугиль
Пас отдал
К. Балмер
70'
65'
Желтая карточка
К. Тилт
Замена
Д. Гордон
️️️️
Д. Тилли
60'
57'
Замена
D. John
️️️️
Э. Мариаппа
45'
+5
Желтая карточка
M. Lund
45'
+2
Желтая карточка
R. Watson
Замена
L. Brown
️️️️
J. Currie
37'
33'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
32'
Желтая карточка
Э. Уотт
24'
Желтая карточка
К. Макленнан
7'
Желтая карточка
C. McAleny
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Солфорд Сити
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
3
Declan John
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
4-3-1-2
1
Басс
4
Балмер
6
26
31
23
Ривс
8
Литтл
7
7
Тилли
9
Бугиль
10
3-1-1-1-5
5
Мариаппа
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
42
11
Макленнан
21
44
8
14
14
9
Бугиль
5
5
9
Бугиль
7
Тилли
11
Гордон
11
Гордон
7
Тилли
26
3
3
26
5
Мариаппа
3
3
5
Мариаппа
29
Гарбатт
10
10
29
Гарбатт
14
17
17
14
44
39
Мортон
39
Мортон
44
Остались в запасе
Уимблдон
Солфорд Сити
33
Никола Цанев
ВР
6
James Ball
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
6
James Ball
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
2
Итан Ингрэм
ПЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уимблдон - Солфорд Сити
2
2
7
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
16
Офсайды
5
2
Количество передач
308
331
Сейвы
4
1
Точность передач %
60
61
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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