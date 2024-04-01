Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Уимблдон
Стокпорт Каунти - Уимблдон: обзор матча 01 апреля 2024
Стокпорт Каунти
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
1 : 0
Завершен
Уимблдон
85'
О. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Уимблдон
87'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
J. Currie
86'
Желтая карточка
О. Бугиль
ГОЛ! 1:0!
О. Бэйли
Пас отдал
И. Турай
85'
80'
Желтая карточка
К. Балмер
Замена
R. Croasdale
️️️️
К. Кэмпс
75'
Замена
М. Ипполит
️️️️
K. Knoyle
75'
71'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Гордон
71'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
Замена
О. Бэйли
️️️️
Н. Пауэлл
59'
Замена
A. Sarcevic
️️️️
R. Richards
46'
34'
Пенальти не реализован!
Д. Тилли
12'
Желтая карточка
J. Lewis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Каллум Кэмпс
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Кайл Вуттон
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
Ryan Johnson
(К)
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
18
Ryan Croasdale
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
2-2-1-5
3
Турай
5
25
Пауэлл
8
Кэмпс
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
2
5
31
1
3-2-2-1-2
1
Басс
6
26
4
Балмер
31
5
6
7
7
Тилли
11
Гордон
9
Бугиль
2
21
Ипполит
21
Ипполит
2
25
Пауэлл
27
Бэйли
27
Бэйли
25
Пауэлл
8
Кэмпс
18
18
8
Кэмпс
31
10
10
31
11
Гордон
10
10
11
Гордон
7
29
29
7
26
13
Дэвисон
13
Дэвисон
26
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Уимблдон
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Стокпорт Каунти - Уимблдон
3
Всего ударов по воротам
8
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
19
Офсайды
1
1
Количество передач
528
254
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
41
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Стокпорт Каунти
Уимблдон
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Гвардиола пошутил о полуфинале ЛЧ «ПСЖ» – «Бавария»
1 мая
1
Кубок Англии. «Вест Хэм» вышел в 1/16 финала, забив один гол команде из пятого дивизиона
2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
2016.05.19 09:09
11
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+