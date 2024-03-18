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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Стокпорт Каунти
Кроули Таун - Стокпорт Каунти: обзор матча 18 марта 2024
Кроули Таун
18.03.2024, понедельник, 22:45
Англия. Вторая лига, 39 тур
1 : 1
Завершен
Стокпорт Каунти
83'
K. Lolos
61'
A. Sarcevic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Стокпорт Каунти
Замена
Н. Царулла
️️️️
H. Forster
87'
ГОЛ! 1:1!
K. Lolos
Пас отдал
Д. Орси
83'
82'
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
Т. Кейн
77'
Замена
N. Byrne
️️️️
О. Бэйли
Замена
A. Campbell
️️️️
R. Darcy
70'
62'
Замена
П. Мэдден
️️️️
R. Richards
61'
ГОЛ! 0:1!
A. Sarcevic
Пас отдал
Т. Кейн
Замена
J. Roles
️️️️
J. Kelly
55'
Желтая карточка
Д. Орси
54'
20'
Желтая карточка
E. Pye
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
26
Jay Williams
(К)
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
31
Rico Richards
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
10
Бен Найт
ПВ
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
2-1-3-4
34
5
12
Райт
2
Гордон
49
20
26
9
Орси
17
7
19
3-1-1-5
34
Кейн
5
3
Турай
8
Кэмпс
27
Бэйли
1
19
Вуттон
19
10
5
7
25
Царулла
25
Царулла
7
19
11
11
19
49
28
28
49
27
Бэйли
12
12
27
Бэйли
34
Кейн
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
34
Кейн
31
41
Мэдден
41
Мэдден
31
Остались в запасе
Кроули Таун
Стокпорт Каунти
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
13
Джордан Смит
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
10
Бен Найт
ПВ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Кроули Таун - Стокпорт Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
12
11
Офсайды
4
3
Количество передач
372
338
Сейвы
6
2
Точность передач %
69
67
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Информация о матче
Посещаемость:
3329
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