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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Ноттс Каунти
Аккрингтон Стэнли - Ноттс Каунти: обзор матча 16 марта 2024
Аккрингтон Стэнли
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
2 : 2
Завершен
Ноттс Каунти
17'
Ш. Уалли
79'
Д. Нолан (П)
4'
J. O'Brien
45'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Ноттс Каунти
87'
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Д. Босток
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Нолан
79'
74'
Замена
J. Warner
️️️️
Д. Джонс
Замена
Д. Притчард
️️️️
J. Woods
73'
70'
Желтая карточка
A. Baldwin
56'
Замена
Д. Кроули
️️️️
А. Джатта
Желтая карточка
C. O'Brien
46'
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Джатта
ГОЛ! 1:1!
Ш. Уалли
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
J. O'Brien
Пас отдал
А. Джатта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Will Randall
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
26
Aidan Stone
ЦФ
3-4-1-2
1
Витек
33
16
Габбинс
38
7
Уалли
24
22
99
7
Нолан
4
39
3-2-1-4
21
15
4
28
23
15
Босток
10
Джонс
6
8
9
20
Джатта
39
2
Притчард
2
Притчард
39
10
Джонс
32
32
10
Джонс
15
Босток
44
Колкетт
44
Колкетт
15
Босток
20
Джатта
7
Кроули
7
Кроули
20
Джатта
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Ноттс Каунти
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Ноттс Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
23
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
11
Офсайды
2
2
Количество передач
408
417
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
20
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
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Аккрингтон Стэнли
Ноттс Каунти
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
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