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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 12 марта 2024
Суиндон Таун
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
1 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
47'
А. Дринан
57'
Д. Нолан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Аккрингтон Стэнли
90'
Желтая карточка
K. Mellor
84'
Замена
S. Conneely
️️️️
T. Leigh
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
R. Hepburn-Murphy
80'
75'
Замена
J. Bickerstaff
️️️️
J. Woods
Замена
Д. Кен
️️️️
А. Дринан
74'
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
59'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Нолан
ГОЛ! 1:0!
А. Дринан
47'
Желтая карточка
G. McEachran
30'
14'
Желтая карточка
T. Leigh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Доусон Девой
АП
9
Paul Glatzel
ЦФ
32
Чарли Остин
(К)
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
22
Dan Martin
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
4
Kelvin Mellor
ЦФ
39
Josh Woods
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
26
Leslie Adekoya
ЦФ
4-2-1-3
1
21
Коколо
2
Годвин-Малифе
15
20
Блэйк-Трейси
20
29
10
Девой
23
Дринан
32
Остин
9
3-4-1-2
1
Витек
33
16
Габбинс
38
7
Уалли
99
24
22
7
Нолан
39
4
23
Дринан
16
Кен
16
Кен
23
Дринан
29
7
7
29
24
28
28
24
39
11
11
39
Остались в запасе
Суиндон Таун
Аккрингтон Стэнли
13
Conor Brann
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
11
Sean McGurk
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
26
Leslie Adekoya
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Суиндон Таун - Аккрингтон Стэнли
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
7
14
Офсайды
2
1
Количество передач
455
309
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
62
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Аккрингтон Стэнли
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2022.01.08 00:50
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