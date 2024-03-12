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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Ноттс Каунти
Кроули Таун - Ноттс Каунти: обзор матча 12 марта 2024
Кроули Таун
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Ноттс Каунти
79'
K. Lolos
20'
S. Austin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Ноттс Каунти
90'
Замена
А. Джатта
️️️️
M. Langstaff
Желтая карточка
L. Maguire
86'
Замена
Н. Царулла
️️️️
H. Forster
84'
ГОЛ! 1:1!
K. Lolos
Пас отдал
H. Forster
79'
77'
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Д. Джонс
77'
Замена
T. Adebayo-Rowling
️️️️
Д. Кроули
Желтая карточка
K. Lolos
73'
72'
Вторая желтая
С. Робертсон
66'
Желтая карточка
С. Робертсон
Замена
J. Kelly
️️️️
A. Campbell
62'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
62'
Желтая карточка
H. Forster
54'
51'
Желтая карточка
J. O'Brien
Замена
L. Maguire
️️️️
H. Ransom
46'
30'
Желтая карточка
S. Slocombe
20'
ГОЛ! 0:1!
S. Austin
Желтая карточка
К. Гордон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
26
Jay Williams
(К)
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
2-1-3-4
34
5
12
Райт
2
Гордон
49
20
26
9
Орси
17
7
28
3-2-2-3
21
28
4
15
23
20
Робертсон
10
Джонс
7
Кроули
6
8
9
5
5
5
5
28
19
19
28
7
25
Царулла
25
Царулла
7
49
11
11
49
7
Кроули
13
13
7
Кроули
10
Джонс
44
Колкетт
44
Колкетт
10
Джонс
9
20
Джатта
20
Джатта
9
Остались в запасе
Кроули Таун
Ноттс Каунти
13
Ryan Sandford
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
27
Rafiq Khaleel
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
43
James Sanderson
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Кроули Таун - Ноттс Каунти
4
1
3
Всего ударов по воротам
30
11
Удары в створ
14
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
4
Офсайды
4
1
Количество передач
412
369
Сейвы
4
12
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
7
Удары из-за пределов штрафной
12
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
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