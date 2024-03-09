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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Уимблдон
Ноттс Каунти - Уимблдон: обзор матча 09 марта 2024
Ноттс Каунти
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Уимблдон
80'
C. Rawlinson (АГ)
85'
К. Балмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Уимблдон
90'
+5
Желтая карточка
А. Басс
89'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
Замена
W. Randall
️️️️
A. Chicksen
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
К. Балмер
Пас отдал
Р. Кертис
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
C. Rawlinson
Замена
S. Austin
️️️️
J. O'Brien
71'
66'
Замена
Д. Гордон
️️️️
J. Kelly (pen.)
66'
Замена
Р. Кертис
️️️️
Д. Тилли
Замена
C. Rawlinson
️️️️
A. Baldwin
65'
Желтая карточка
K. Cameron
60'
55'
Желтая карточка
О. Бугиль
33'
Желтая карточка
Д. Ривс
Желтая карточка
J. O'Brien
24'
20'
Желтая карточка
Д. Тилли
15'
Желтая карточка
J. O'Toole
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
20
Скотт Робертсон
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
8
Армани Литтл
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Гарри Пелл
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
4-2-2-2
21
15
15
4
28
20
Робертсон
23
7
Кроули
10
Джонс
6
9
3-3-1-3
1
Басс
5
26
4
Балмер
8
Литтл
23
Ривс
7
7
Тилли
9
Бугиль
3
10
15
5
5
15
15
14
14
15
6
8
8
6
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
7
Тилли
11
Кертис
11
Кертис
7
Тилли
10
11
Гордон
11
Гордон
10
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Уимблдон
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Ноттс Каунти - Уимблдон
2
5
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
17
Офсайды
2
3
Количество передач
605
248
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
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Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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