Введите ваш ник на сайте

Зенит - Спартак

30.04.2006, Воскресенье, 00:00 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит - Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
26 тур
16 октября, воскресенье 14:00 Спартак 1:1 Зенит
11 тур
11 июня, суббота 14:00 Зенит 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 2:0 Спартак
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Спартак 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
19 сентября, пятница 00:00 Зенит 2:1 Спартак
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
17 тур
30 июля, вторник 00:00 Зенит 0:1 Спартак
14 тур
10 июля, среда 00:00 Спартак 4:3 Зенит
Чемпионат России 2001
29 тур
27 октября, суббота 00:00 Спартак 3:1 Зенит
15 тур
30 июня, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 2000
28 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Спартак 1:2 Зенит
Чемпионат России 1999
18 тур
28 июля, среда 00:00 Спартак 4:1 Зенит
4 тур
25 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
Чемпионат России 1998
16 тур
15 июля, среда 00:00 Спартак 0:0 Зенит
1 тур
28 марта, суббота 00:00 Зенит 2:1 Спартак
Чемпионат России 1997
25 тур
30 августа, суббота 00:00 Спартак 2:0 Зенит
8 тур
3 мая, суббота 00:00 Зенит 0:0 Спартак
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Спартак
17 тур
16 июля, вторник 00:00 Спартак 0:2 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 17 тур
29 июля, среда 00:00 Спартак 4:0 Зенит
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Зенит 2:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 17 7 6 47:28 +19 58
2. Спартак М 30 15 13 2 60:36 +24 58
3. Локомотив 30 15 8 7 47:34 +13 53
4. Зенит 30 13 11 6 42:30 +12 50
5. Рубин 30 13 7 10 43:37 +6 46
6. Москва 30 10 13 7 41:37 +4 43
7. Луч 30 12 5 13 37:39 -2 41
8. Томь 30 11 8 11 35:33 +2 41
9. Спартак Нч 30 11 8 11 33:32 +1 41
10. Крылья Советов 30 10 8 12 37:35 +2 38
11. Сатурн 30 7 16 7 29:24 +5 37
12. Ростов 30 10 6 14 42:48 -6 36
13. Амкар-Пермь 30 8 11 11 22:36 -14 35
14. Динамо М 30 8 10 12 31:40 -9 34
15. Торпедо М 30 3 13 14 22:40 -18 22
16. Шинник 30 1 8 21 17:56 -39 11
...
  • Читайте нас: 