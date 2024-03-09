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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Колчестер Юнайтед
Бэрроу - Колчестер Юнайтед: обзор матча 09 марта 2024
Бэрроу
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
45+4'
K. Spence
90+5'
S. Foley
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
S. Foley
Пас отдал
Б. Уитфилд
90'
+5
83'
Желтая карточка
C. Hall
Желтая карточка
L. Stephenson
83'
Замена
M. Ogungbo
️️️️
К. Стоктон
80'
74'
Замена
M. Jay
️️️️
Т. Хоппер
Замена
D. Telford
️️️️
E. Acquah
74'
74'
Замена
J. Akinde
️️️️
A. Smith
Замена
L. Stephenson
️️️️
T. Warren
73'
Замена
Б. Уитфилд
️️️️
Э. Ньюби
72'
Замена
S. Foley
️️️️
D. Campbell
69'
59'
Замена
Д. Феврье
️️️️
Д. Ричардсон
ГОЛ! 1:0!
K. Spence
45'
+4
38'
Замена
R. Harbottle
️️️️
M. Egbo
14'
Желтая карточка
Д. Ричардсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
11
Эллиот Ньюби
ПВ
29
Paul Farman
(К)
ЦФ
15
George Ray
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Noah Chilvers
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Бэрроу
12
Josh Lillis
ВР
3
Mazeed Ogungbo
ЦЗ
34
Бен Уитфилд
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
27
Luca Stephenson
ЦП
19
Dominic Telford
ЦФ
Колчестер Юнайтед
26
Riley Harbottle
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
John Akinde
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
4-1-5
17
Честер
8
22
21
11
Ньюби
28
13
Стоктон
33
16
15
2-3-1-4
1
Гудман
2
Ричардсон
6
Даллисон
8
Макгихан
12
16
Рид
7
Андерсон
14
Хоппер
5
18
14
13
Стоктон
3
3
13
Стоктон
11
Ньюби
34
Уитфилд
34
Уитфилд
11
Ньюби
16
16
16
16
21
27
27
21
33
19
19
33
18
26
26
18
2
Ричардсон
11
Феврье
11
Феврье
2
Ричардсон
12
14
14
12
14
Хоппер
27
27
14
Хоппер
Остались в запасе
Бэрроу
Колчестер Юнайтед
12
Josh Lillis
ВР
Главный тренер
Энди Уинг
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
12
Josh Lillis
ВР
Остались в запасе
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Бэрроу - Колчестер Юнайтед
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
14
Офсайды
1
3
Количество передач
257
467
Сейвы
3
2
Точность передач %
59
75
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 1
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
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